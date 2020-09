.@Simona_Halep advances to the @InteBNLdItalia final!

Ka.Pliskova gagne l’affiche 100% tchèque

ROME (Italie, WTA Premier 5, terre battue, 1 692 169€)

Demi-finales

Quarts de finale

Le coup n'est pas passé bien loin pour Garbine Muguruza. A l'arrivée, c'est pourtant bien Simona Halep qui poursuit son impressionnante série de victoires (treize désormais) et retrouve une finale à Rome, où elle avait buté en 2017 comme en 2018 sur la dernière marche, les deux fois face à l'Ukrainienne Elina Svitolina. Le hasard fait que la dernière joueuse à avoir battu la Roumaine, en demi-finales lors du dernier Open d'Australie, en janvier dernier, n'est autre que... Muguruza. Et une nouvelle fois, l'Espagnole d'origine vénézuélienne a donné beaucoup de fil à retordre à la numéro 2 mondiale, finalement vainqueur en trois sets (6-3, 4-6, 6-4 en 2h11 de jeu). Tête de série numéro 9 du tournoi, l'ancienne lauréate de Roland-Garros et Wimbledon a pris un set à Halep, qui avait pourtant démarré très fort la rencontre. Muguruza a ensuite sombré, avant de décider à 5-1 contre elle dans la dernière manche que le moment était venu de se réveiller, surtout si elle avait de nouveau en tête d'inscrire l'ancienne patronne du circuit à son tableau de chasse, comme elle l'avait fait à Melbourne en début d'année. La numéro 17 au classement WTA est revenue au courage à 5-4. Mais alors qu'elle servait pour recoller à 5-5 et continuer de faire trembler Halep, cette dernière a de nouveau sorti le grand jeu, s'évitant ainsi de souffrir plus longtemps. La Roumaine est de surcroît certaine de ne pas retrouver en finale Svitolina. Cette fois, pour essayer d'enfin remporter ce tournoi qui manque à sa collection, elle devra se défaire de la Tchèque Karolina Pliskova ou de sa compatriote Marketa Vondrousova.Pour remporter ce titre, Simona Halep devra se défaire de Karolina Pliskova. Face à la finaliste de l’édition 2019 de Roland-Garros, Marketa Vondrousova, la numéro 4 mondiale a fait parler l’expérience. Après une entame de match où elle a laissé passer deux balles de break, Karolina Pliskova a pris les devants dans le premier set dans le quatrième jeu mais la 19eme mondiale n’était pas décidée à se laisser faire, obtenant une balle de débreak dans le septième jeu... avant de concéder la manche sur sa mise en jeu après un jeu de longue durée et deux premières balles de set sauvées. La réponse de Marketa Vondrousova ne s’est pas faite attendre avec le break d’entrée de la deuxième manche qui a été immédiatement effacé par la tête de série numéro 2 du tournoi avant de manquer deux nouvelles occasions de prendre les devants. Karolina Pliskova, à son tour, a fait le break dans le sixième jeu avant un retour de bâton immédiat. L’indécision était totale, Marketa Vondrousova manquant l’occasion de faire durer le match sur une balle de break dans le neuvième jeu. La conséquence a été immédiate avec, sur sa première balle de match sur le service de son adversaire, Karolina Pliskova a scellé le sort du match (6-2, 6-4 en 1h23’) et défendra son titre ce lundi.Halep (ROU, n°1) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)bat Muguruza (ESP, n°9) : 6-3, 4-6, 6-4bat Vondrousova (RTC, n°12) : 6-2, 6-4bat Putintseva (KAZ) : 6-2, 2-0, abandonbat Azarenka (BLR) : 3-6, 6-3, 6-4bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-3, 6-0bat Mertens (BEL, n°11) : 6-3, 3-6, 6-0