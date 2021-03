Tennis - WTA - Monterrey : Hibino déjà dehors

Une première tête de série au tapis au tournoi de Monterrey ! Nao Hibino, 81eme mondiale et tête de série n°9, a été éliminée dès son entrée en lice par l'Italienne Jasmine Paolini (100eme) : 3-6, 6-2, 6-3 en 1h54. Les deux joueuses n'ont pas fait preuve d'une grande solidité au service, avec cinq breaks concédés par la Japonaise et trois par l'Italienne. Hibino a remporté le premier set en breakant à 2-2 et 5-3, mais a ensuite perdu le fil, concédant son service à 1-1 et 4-2 dans le deuxième et à 2-2 et 5-3 dans le troisième, et donc le match. C'est Paolini qui affrontera la Slovaque Schmiedlova en huitièmes de finale.



MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 196 798€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



1er tour

Stephens (USA, n°1) - Kucova (SLQ, LL)

Vandeweghe (USA, WC) - Fernandez (CAN)

Dolehide (USA, WC) - Kuzmova (SLQ)

Kovinic (MNE) - Watson (GBR, n°5)



Paolini (ITA) bat Hibino (JAP, n°9) : 3-6, 6-2, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-0

Juvan (SLO, Q) - Osorio Serrano (COL, Q)

Tsurenko (UKR, Q) - Sorribes Tormo (ESP, n°7)



Li (USA, n°8) - Rus (PBS)

Zarazua (MEX, WC) - Zidansek (SLO)

Zhu (CHN) - Bouchard (CAN)

Gracheva (RUS) - Zheng (CHN, n°3)



Blinkova (RUS, n°6) - Golubic (SUI, Q)

Sherif (EGY, Q) - Davis (USA)

Trevisan (ITA) - Stojanovic (SER)

Kalinskaya (RUS, Q) - Podoroska (ARG, n°2)