The winning streak continues! 🌟

🇪🇪 Anett Kontaveit defeats Pliskova in straight sets 6-4, 6-0. She advances to the Battue par Karolina Pliskova en ouverture du Masters WTA, Garbiñe Muguruza est allé chercher sa première victoire dans tournoi aux dépens de Barbora Krejcikova. La tenante du titre de Roland-Garros a lancé ce duel avec le break dès le premier jeu mais l’Espagnole a su immédiatement répliquer pour recoller. Toutefois, remportant cinq jeux consécutivement, la Tchèque a pris un premier avantage avec le gain du premier set. La réaction de la numéro 5 mondiale dans la deuxième manche a bien eu lieu avec Garbiñe Muguruza qui est allée prendre le service de Barbora Krejcikova lors du quatrième jeu. La numéro 3 mondiale s’est alors accrochée pour effacer ce break de retard… puis a une nouvelle fois concédé son service dans la foulée. Cette fois, l’Espagnole n’a pas tremblé pour revenir à une manche partout. Le dernier set s’est joué dès un troisième jeu marathon avec six égalités. A sa sixième balle de break, Garbiñe Muguruza a su prendre le service de Barbora Krejcikova avant de se montrer intraitable au service. A sa première balle de match, l’Espagnole a conclu la rencontre (2-6, 6-3, 6-4 en 2h13’). Un résultat qui permet à Karolina Pliskova, Garbiñe Muguruza et Barbora Krejcikova de rester en lice pour une place en demi-finales avant la dernière journée.

Badosa s'envole

La reine d'Indian Wells cette année a parfaitement muselé Maria Sakkari ce samedi en 2h08, ne cédant aucun set. Malgré six doubles fautes, Paula Badosa s'est appuyé sur son gros service qui lui a permis d'aligner dix aces. Bénéficiant en outre de 68% de bonnes premières balles, la Grecque n'a jamais réellement été en mesure de contester les mises en jeu de l'Espagnole. Dans la dernière manche, celle-ci a réalisé le break à 4-4 pour conclure l'affaire dans la foulée. Et si la 6eme joueuse mondiale a écarté deux balles de match et s'est même offerte une balle de break, elle a fini par plier face à la puissance de Paula Badosa qui s'envole en tête de son groupe dans ce Masters où elle a gagné ses deux premières confrontations. Ce dimanche, les deux femmes ayant perdu lors de leur entrée en lice, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, croiseront le fer.



MASTERS WTA 2021

Du 10 au 14 novembre à Guadalajara (Mexique)



Phase de groupes



Groupe Chichen Itza

1- Paula Badosa (ESP, n°7) : 2 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu

2- Maria Sakkari (GRE, n°4) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Iga Swiatek (POL, n°5) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus

4- Aryna Sabalenka (BIE, n°1) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Groupe Teotihuacan

1- Anett Kontaveit (EST, n°8) : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIEE

2- Karolina Pliskova (RTC, n°3) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

3- Garbiñe Muguruza (ESP, n°6) : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 3 sets perdus

4- Barbora Krejcikova (RTC, n°2) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Vendredi 12 novembre 2021

Kontaveit (EST, n°8) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-4, 6-0

Muguruza (ESP, n°6) bat Krejcikova (RTC, n°2) : 2-6, 6-3, 6-4



Samedi 13 novembre 2021



Paula Badosa (ESP, n°7) bat Maria Sakkari (GRE, n°4) : (7-6(4), 6-4)

Après ses titres à Ostrava, Moscou et Cluj-Napoca, l’Estonienne sera bien au rendez-vous des demi-finales du Masters WTA organisé à Guadalajara.La Tchèque a pourtant eu l’opportunité de prendre l’ascendant très tôt dans cette rencontre. En effet, Karolina Pliskova a eu trois balles de break dès le troisième jeu. Mais, avec autorité, Anett Kontaveit les a toutes écartées et n’a dès lors plus donné le moindre signe de faiblesse au service. Son adversaire a également tenu assez aisément son engagement avant de céder.. Sur sa première balle de break du match, Anett Kontaveit a empoché le premier set avant un véritable cavalier seul. Pas mise en difficulté sur ses jeux de service, la numéro 8 mondiale a converti trois de ses cinq balles de break pour prendre à trois reprises le service d’une Karolina Pliskova totalement dépassée et qui n’a pas su marquer le moindre jeu dans ce set.