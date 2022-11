Tennis - WTA - Masters : Garcia rejoint le dernier carré avec sa victoire face à Kasatkina

Garcia chahutée mais victorieuse

Comme en 2017, Caroline Garcia sera au rendez-vous des demi-finales du Masters WTA ! Après sa défaite face à Iga Swiatek, la Tricolore devait s’imposer contre Daria Kasatkina pour valider son billet mais elle n’a pas entamé cette rencontre dans les meilleures dispositions. En effet, après avoir manqué une opportunité de prendre le service de Daria Kasatkina, la Français a concédé le sien dans la foulée. Néanmoins, la réplique de la numéro 6 mondiale ne s’est pas fait attendre. Remportant trois jeux de suite dont deux sur l’engagement de son service, la Lyonnaise était bien partie pour prendre l’ascendant dans ce match décisif. C’est alors qu’elle a perdu pied et vu « Dasha » hausser le ton. La huitième joueuse mondiale a repris l’initiative et effacé immédiatement ce break, lançant alors une série de quatre jeux remportés consécutivement. A sa première balle de set, Daria Kasatkina a remporté une manche qui ne lui a pas été promise pendant un bon moment. Dos au mur, Caroline Garcia se devait de réagir et ça a été spectaculaire. En effet, si les deux joueuses ont tenu leur premier jeu de service dans la deuxième manche, la Française a placé un coup d’accélérateur qui a laissé sur place son adversaire.Remportant cinq jeux de suite avec à la clé deux breaks, « Caro » n’a eu besoin que d’une balle de set pour revenir à hauteur et maintenir en vie ses espoirs de retrouver le dernier carré du Masters WTA. Un ascendant que la Tricolore a confirmé dès le premier jeu du dernier set avec le service de Daria Kasatkina pris avec autorité. Néanmoins, la Russe a répliqué dans la foulée pour revenir à hauteur. Un scenario qui s’est répété à l’identique lors des cinquième et sixième jeux. Visiblement nerveuse, Caroline Garcia a alors dû batailler pendant neuf minutes pour tenir son service, écartant au passage une balle de break. Le jeu suivant a alors vu Daria Kasatkina se démobiliser, avec deux doubles fautes et quelques errements. A six reprises, la Tricolore a eu l’opportunité de prendre le service de son adversaire mais la réussite n’a pas été au rendez-vous, la Russe parvenant à tenir sa mise en jeu au bout de treize minutes de combat. Les deux joueuses ont alors tenu leur service jusqu’au jeu décisif. Un tiebreak qui a vu les deux joueuses se rendre coup pour coup mais c’est bien Caroline Garcia, au bout du suspense et à sa deuxième balle de match, qui a eu le dernier mot (4-6, 6-1, 7-6 en 2h30’). Une victoire qui permet à la Française de rejoindre Maria Sakkari dans le dernier carré de ce Masters organisé à Fort Worth.