Tennis - WTA - Lyon : Garcia en demies !

LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Quarts de finale



Garcia (FRA)

2eme tour

Garcia (FRA)

1er tour

Garcia (FRA)

Mladenovic (FRA)

Dodin (FRA)

Cornet (FRA, n°4)

Jacquemot (FRA, WC)

Caroline Garcia ne cesse de renverser des situations rocambolesques cette semaine au tournoi WTA de Lyon. Après avoir dominé mardi la tête de série numéro 1, l'Italienne Camila Giorgi, la Française s'est défaite ce jeudi de Martina Trevisan.. Dominée par Alison Van Uytvanck (4-6), la Lyonnaise s'est en outre compliquée la tâche à plusieurs moments de la partie.Tout d'abord dans le second set à 1-1 lorsqu'elle a concédé trois balles de break (0-40), néanmoins toutes sauvées. Un regain de forme qui l'a galvanisée car elle a fini par s'adjuger cette seconde manche (6-3).. En reprenant le service de la Belge d'abord pour égaliser. Bénéficiant ensuite de sept balles de break dont elle n'a pas su profiter à 4-4, elle a forcé la décision à 5-5 sur sa 11eme opportunité de faire mal à la tête de série numéro 7 du tournoi.Servant pour le gain du match, elle a laissé le suspense durer quelque peu en convertissant seulement sa seconde balle de match pour conclure cette rencontre en 2h35 (4-6, 6-3, 7-5). En demi-finale, la locale de l'étape se mesurera à la Chinoise Shuai Zhang, tête de série numéro 8, qui a passé sans encombre le stade des quarts, bénéficiant de l'abandon de la Russe Vitalia Diatchenko., 140eme joueuse mondiale au classement WTA, a surclassé l'Italienne Jasmine Paolini, tête de série numéro 5.bat Van Uytvanck (BEL, n°7) : 4-6, 6-3, 7-5bat Diatchenko (RUS) : par abandonbat Paolini (ITA, n°5) : 6-4, 7-6 (3)Cirstea (ROU, n°2) - Bondar (HUN)bat Trevisan (ITA) : 6-4, 2-6, 6-3bat Gracheva (RUS) : 6-2, 6-4bat Golubic (SUI, n°3) : 7-6 (4), 4-6, 6-4bat Rus (PBS) : 6-4, 6-4bat Korpatsch (ALL, Q) : 6-1, 6-2bat Bucsa (ESP, Q) : 6-2, 6-3bat Boulter (GBR, Q) : par abandonbat Voegele (SUI, Q) : 6-3, 7-5bat Giorgi (ITA, n°1): 5-7, 6-4, 6-0bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3bat Hontama (JPN) : 1-6, 6-4, 6-4bat Friedsam (ALL) : 6-3, 2-6, 6-4bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0bat: 7-6 (3), 7-5bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3bat: 6-3, 1-6, 6-2bat Bogdan (ROU) : 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7)bat: 1-6, 6-4, 6-1bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5bat: 4-6, 6-2, 6-3bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1