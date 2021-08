Après sa brillante semaine à Cincinnati, Jil Belen Teichmann va tenter d'enchaîner à Cleveland pour faire le plein de confiance avant l'US Open. La Russe Daria Kasatkina sera la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Une joueuse française est directement qualifiée pour le tableau principal : Caroline Garcia. Elle débutera face à une joueuse issue des qualifications.



Tennis in the Land - Cleveland (Etats-Unis, WTA 250, dur, 235 238$)

Tenante du titre : Tournoi inédit



1er tour

Kasatkina (RUS, n°1) - Juvan (SLO)

Danilina (KAZ) - McNally (USA)

Sanders (AUS) - Qualifiée

Qualifiée - Linette (POL, n°6)



Alexandrova (RUS, n°3) - Begu (ROU)

Mateas (USA) - Hercog (SLO)

Sasnovich (BLR) - McHale (USA)

Pera (USA) - Podoroska (ARG, n°5)



Sorribes Tormo (ESP, n°7) - Qualifiée

Zvonareva (RUS) - Qualifiée

Samsonova (RUS) - Mattek-Sands (USA)

Trevisan (ITA) - Zhang (CHN)



Rogers (USA, n°8) - Siniakova (RTC)

Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)

Qualifiée - Garcia (FRA)

Davis (USA) - Kontaveit (EST, n°2)



Fiona Ferro, Kristina Mladenovic et Alizé Cornet ont préféré le tournoi de Chicago pour se préparer à l'US Open. Elles ont été rejointes par Clara Burel, issue des qualifications. Au premier tour, cette dernière défiera Elina Svitolina. Dans l'Illinois, l'Ukrainienne a le statut de tête de série n°1.



Chicago (Etats-Unis, WTA 250, dur, 235 238$)

Tenante du titre : Tournoi inédit



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Burel (FRA, Q, LL)

Ferro (FRA) - Sutjiadi (IND, Q, LL)

Kovinic (MTN) - Abanda (CAN, WC)

Diyas (KAZ, Q, LL) - Mladenovic (FRA, n°7)



Cirstea (ROU, n°3) - Martincova (RTC)

V. Williams (USA, WC) - Hsieh (TPE)

Peterson (SUE) - Bouzkova (RTC)

Osorio Serrano (COL) - Golubic (SUI, n°6)



Kostyuk (UKR, n°8) bat Sebov (CAN, WC)

Kanepi (EST) - Kalinina (UKR)

Bogdan (ROU, Q, LL) - Watson (GBR)

Gracheva (RUS) - Zidansek (SLO, n°4)



Vondrousova (RTC) - Gleason (USA, Q, LL)

Hibino (JAP) - Van Uytvanck (BEL)

Doi (JAP) - Paolini (ITA)

Li (USA) - Cornet (FRA, n°9)