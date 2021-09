Tennis - WTA : Le tableau d’Ostrava

Après une première édition en 2020, le tournoi d’Ostrava revient et Petra Kvitova n’a pas voulu manquer l’événement. Si Iga Swiatek sera tête de série numéro 1, la Tchèque sera à l’opposé du tableau. Si Aryna Sabalenka, tenante du titre n’a pas fait le déplacement, Caroline Garcia sera bien au rendez-vous avec Paula Badosa comme premier adversaire avant un éventuel duel contre la tête de série numéro 2.



OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur intérieur, 482291€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Premier tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Zhang (CHN) - Putintseva (KAZ)

Qualifiée - Qualifiée

Kudermetova (RUS) - Rybakina (KAZ, n°7)



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Qualifiée - Ostapenko (LET, WC)

Martincova (RTC, WC) - Siniakova (RTC, WC)

Qualifiée - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)



Muchova (RTC, n°8) - Qualifiée

Cirstea (ROU) - Kontaveit (EST)

Qualifiée - Sorribes Tormo (ESP)

Bencic (SUI, n°3) - Bye



Kerber (ALL, n°6) - Teichmann (SUI)

Riske (USA) - Qualifiée

Garcia (FRA, WC) - Badosa (ESP)

Kvitova (RTC, n°2) - Bye