Marta Kostyuk a assuré. Ce mardi, l'Ukrainienne, 55eme joueuse mondiale et tête de série n°6, s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca en Roumanie, sur dur, après sa victoire contre l'Américaine Bernarda Pera, 94eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h14 de jeu. Dans la première manche, c'est l'Américaine qui s'est alors procurée, d'entrée, une première balle de break, mais sans parvenir à la convertir. Une occasion gâchée, car, à 2-1 en faveur de l'Ukrainienne, Bernarda Pera, a sauvé, à son tour, une première balle de break, avant de s'incliner sur la deuxième. Avec cet avantage en poche, Marta Kostyuk a ensuite conclu cette première manche, à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, la deuxième et dernière manche fut bien plus décousue. Double-breakée blanc pour se retrouver ensuite menée 4-1, la moins bien classée des deux a ensuite refait son retard dans la foulée, non sans avoir, entretemps, sauvé quatre balles de nouveau break. Finalement, à 4-4, la 94eme joueuse mondiale a perdu un ultime service. Dans la foulée, l'Américaine a toutefois eu une nouvelle opportunité d'égaliser, mais sur ce même jeu, son adversaire a donc fini par avoir le dernier mot (6-4).

Begu ne passe pas le cut

En revanche, c'est déjà terminé pour Irina Begu. Ce mardi, la Roumaine, 57eme joueuse mondiale et tête de série n°7, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca en Roumanie, sur dur, par sa compatriote Irina Maria Bara, 138eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en trois sets (7-6 (2), 0-6, 6-4) et 2h27 de jeu. La première partie de la première manche fut quelque peu décousue et lors des six premiers jeux, les deux joueuses se sont alors breakées deux fois chacune. Revenues donc à égalité, elles sont alors allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif mené du début jusqu'à la fin puis remporté par Irina Maria Bara (7-6 (2)). Dans la deuxième manche, la 57eme joueuse mondiale a donc fait cavalier seul, avec une seule balle de break à sauver, à 4-0, mais une roue de bicyclette à l'arrivée (6-0). Mais ce très bon set n'a donc pas eu de suite. Dans la troisième et dernière manche, Irina Begu a été la seule à perdre son service, à 2-2, tout en se montrant ensuite incapable de débreaker dans la foulée, malgré deux opportunités. C'est donc Irina Maria Bara qui a ensuite conclu, à sa deuxième opportunité (6-4).



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Première édition



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Ruse (ROU)

Petkovic (ALL) - Gracheva (RUS)

Cristian (ROU, WC) - Juvan (SLO)

Tomljanovic (AUS, n°5) bat Potapova (RUS) : 6-2, 5-7, 7-5



Raducanu (GBR, n°3) - Hercog (SLO)

Bogdan (ROU) bat Jorovic (SER) : 7-6 (1), 6-4

Barthel (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 6-3, 7-5

Kostyuk (UKR, n°6) bat Pera (USA) : 6-3, 6-4



Bara Irina (ROU, WC) bat Begu (ROU, n°7) : 7-6 (2), 0-6, 6-4

Peterson (SUE) bat Fett (CRO, LL) : 6-1, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Prisacariu (ROU, WC) : 7-5, 6-2

Gasanova (RUS, Q) bat Teichmann (SUI, n°4) : 4-6, 6-0, 7-5



Kalinina (UKR, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-1, 6-1

Friedsam (ALL) bat Ignatik (ROU, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4

Krunic (SER, Q) - Kontaveit (EST, n°2)