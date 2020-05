Tennis - WTA : Clijsters a l'intention de continuer

Le retour de Kim Clijsters (36 ans) sur les courts a tourné court en raison de l'épidémie liée au coronavirus. Désireuse de reprendre la compétition en 2020, la Belge n'a eu en effet l'occasion de ne prendre part qu'à deux tournois (Dubaï et Monterrey). Cet épisode du coronavirus n'a cependant pas douché l'enthousiasme de l'ancienne numéro 1 mondiale qui a bien l'intention de reprendre la compétition quand cela sera possible, comme elle l'a expliqué au média belge HLN : « Même si on ne joue plus en 2020, je continuerai. J'ai montré de belles choses depuis mon retour et je n'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. Mais j'avoue que si tout reste à l'arrêt pendant encore un an, je ne sais pas si j'aurai le courage de m'entraîner si longtemps sans objectif précis ».

L'espoir de revoir New-York

Clijsters espère notamment avoir de nouveau l'occasion de disputer l'US Open où elle a déjà triomphé à trois reprises : « Je suis toujours motivée. Si l'US Open peut avoir lieu, je veux être prête. Ce serait fantastique de revenir sur le court Arthur-Ashe, mais je serais aussi contente si je devais jouer sur le court 18. Cela peut se faire l'année prochaine, je n'avais pas comme plan de ne revenir que pour une seule saison. » Menacé, l'US Open figure pour l'instant toujours au calendrier. Le Grand Chelem américain est censé se disputer du 24 août au 13 septembre.