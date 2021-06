Tennis - WTA - Birmingham : Jabeur ouvre son palmarès au détriment de Daria Kasatkina

ONStoppable 🏆

🇹🇳 @Ons_Jabeur defeats Kasatkina in Birmingham to win her first career WTA title!#VikingClassic pic.twitter.com/qhWkDh5ycH



— wta (@WTA) June 20, 2021

La consécration pour Jabeur

BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 194 268€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Bouzkova (RTC, n°8) : 6-4, 6-4



2eme tour

Bouzkova (RTC, n°8) bat

Garcia (FRA)

Mladenovic (FRA)

1er tour

Garcia (FRA)

Mladenovic (FRA)

Ferro (FRA, n°7)

Ons Jabeur a tenu son rang à Birmingham ! La joueuse tunisienne, 24eme mondiale et tête de série numéro 2 de ce tournoi de préparation à Wimbledon, a remporté ce dimanche son premier titre sur le circuit principal aux dépens de Daria Kasatkina (n°4). Elle confirme sa très bonne forme qu’elle avait déjà matérialisée depuis le début de la semaine en ne perdant qu’un seul set dans le tournoi, contre Leylah Fernandez en huitièmes de finale. Pour s’adjuger ce premier titre, elle l’a emporté en deux manches (7-5, 6-4). Toutefois, Jabeur s’est fait une belle frayeur à la fin de chaque set. Dans le premier, très serré et dans lequel elle a fait le premier écart à 5-3, elle a raté trois balles de set sur le service de son adversaire. Elle a finalement perdu ce jeu puis cédé son service dans la foulée, la laissant ainsi recoller à 5-5.Ons Jabeur s’est tout de suite remobilisée en reprenant son break d’avance. Elle a difficilement bouclé la première manche en 49 minutes. Une issue que n’a pas su digérer Daria Kasatkina. La Russe a totalement perdu pied et laissé filer les quatre premiers jeux du second set. Elle aurait même pu être menée 5-0 mais Ons Jabeur, peut-être un peu trop relâchée, n’a pas su plier le match. C’est alors qu’a débuté une remontée au score de la 35eme mondiale. De 4-0 à 4-3, Jabeur n’a pas paniqué et a terminé non sans mal le travail qu’elle a débuté une heure et demie plus tôt. La 24eme mondiale a enfin levé les bras après trois finales disputées. Elle devient ainsi la première joueuse tunisienne à remporter un tournoi WTA. Sa semaine à Birmingham n’est pas terminée. Elle s’apprête désormais à disputer la finale du double avec l’Australienne Ellen Perez.bat Kasatkina (RUS, n°4) : 7-5, 6-4bat Vandeweghe (USA, Q) : 6-2, 6-4bat Watson (GBR) : 6-3, 6-3batbat Martincova (RTC, Q) : 6-4, 2-6, 6-0bat Vekic (CRO, n°3) : 6-4, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-0bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-4, 6-3: 6-3, 6-0bat Kostyuk (UKR) : 6-2, 7-5bat Ostapenko (LET, n°5) : 7-6 (4), 4-6, 6-2bat Zhang (CHN, n°6) : 5-2 abandonbat Giorgi (ITA) : 2-6, 6-3, 6-4bat: 6-3, 6-3bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)bat Mertens (BEL, n°1) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4)bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-6 (1)bat Dart (GBR, WC) : 7-5, 4-6, 6-4bat Hsieh (TPE) : 3-6, 6-1, 6-2bat Hercog (SLO) : 4-6, 6-3, 6-3bat Brengle (USA) : 4-6, 7-5, 6-3bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 6-4bat Davis (USA) : 6-4, 6-1bat Diatchenko (RUS, Q) : 6-2, 7-5bat Golubic (SUI) : 3-6, 6-2, 6-2bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-3, 6-0bat Jones (GBR, WC) : 6-1, 6-3bat: 3-6, 6-3, 6-4bat Stojanovic (SER) : 5-7, 7-6 (8), 6-4bat Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-3bat McNally (USA) : 6-4, 6-2