Tennis : Une fusion entre l'ATP et la WTA, l'idée lancée par Roger Federer

Respectivement fondés en 1970 et en 1973, l’ATP et la WTA gèrent séparément le tennis professionnel pour les hommes et les femmes depuis près de 50 ans. Mais, alors que le monde de la petite balle jaune est touché par la crise sanitaire, mais également économique, liée au Covid-19 avec des joueuses et joueurs qui ne sont plus rémunérés puisque l’organisation des tournois est suspendue jusqu’à la mi-juillet, une révolution pourrait se préparer.

Uni comme rarement avec la mise en place d’un fonds de solidarité afin d’aider les joueuses et les joueurs les plus en difficulté à traverser cette période troublée, le tennis professionnel pourrait faire un pas de plus vers une unification et cela serait à l’initiative de... Roger Federer. En effet, via un seul tweet, le Bâlois a provoqué l’émoi de la « planète tennis ». « Je me demandais juste... Est-ce que je suis le seul qui pense que le moment est venu pour le tennis masculin et le tennis féminin d’être uni et de se regrouper ? », a ainsi déclaré le Suisse via son compte officiel Twitter.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Federer veut voir le tennis professionnel parler d’une seule voix



Récemment revenu au sein des instances de l’ATP aux côtés de Rafael Nadal dans un contexte où l’influence de Novak Djokovic allait grandissante, matérialisée par le remplacement de Chris Kermode par Andrea Gaudenzi à la présidence, le vainqueur de 20 titres en Grand Chelem a profité des réactions engendrées par son tweet pour préciser sa pensée. « Je ne parle pas de fusionner les compétitions mais d’une fusion des deux instances dirigeantes (ATP et WTA) qui contrôlent les circuits professionnels masculins et féminins, assure Roger Federer dans une série de tweets.

Quand il y a différents systèmes de classement, différents logos, différents sites internet, différentes catégories de tournoi, c’est trop déroutant pour les fans. Cela aurait sans doute dû avoir lieu il y a longtemps mais peut-être que le moment de le faire est venu. Dans tous les sports, cette période est difficile et nous pouvons en sortir avec deux instances affaiblies ou une seule plus forte. » Un projet qui semble ambitieux mais qui, s’il attire suffisamment de soutien des deux côtés et grâce à l’influence de Roger Federer, pourrait un jour se concrétiser.