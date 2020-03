Tennis - Rome veut continuer à y croire pour 2020

L’Italie a connu une journée noire samedi, avec près de 800 décès dus au coronavirus. Malgré tout, cela n’empêche pas certains de penser à l’après-pandémie, à l’image du président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi. L’ancien joueur a fait savoir, dans une interview à Sky Sport 24, qu’il espérait bien que le tournoi le plus important se déroulant dans son pays (le Masters ATP aura lieu à Turin à partir de 2021), celui de Rome, aura bien lieu en 2020. L’un des plus gros tournois sur terre battue de la saison devait se dérouler pendant la deuxième semaine de mai mais, mais le circuit ATP et WTA a été mis sur pause jusqu’au 7 juin. Si les organisateurs de Roland-Garros ont d’ores et déjà annoncé que le tournoi se déroulerait finalement du 20 septembre au 4 octobre, Angelo Binaghi espère également recaser celui de Rome dans le calendrier, quitte à changer de surface.

Un enchaînement US Open - Rome - Roland-Garros ?

« Nous prévoyons de reprogrammer le tournoi cette année. Ce serait très bien pour nous d’être l’un des tournois préparatoires de Roland-Garros. Nous aimerions que les Internationaux d’Italie se jouent à Rome, mais nous sommes disposés à les organiser n’importe où et sur n’importe quelle surface », déclare le président de la Fédération italienne. Si l’ATP et la WTA confirment la nouvelle date de Roland-Garros (ce qui n’est pas encore fait) et si Rome veut être un tournoi préparatoire, il ne pourra se dérouler que la semaine du 14 septembre, soit juste entre l’US Open et Roland-Garros. Cette semaine est actuellement sans tournoi et réservée aux rencontres de Coupe Davis des groupes I et II. Sinon, le tournoi de Rome devra se jouer à un autre moment, mais le calendrier du tennis est ainsi fait qu’il n’y aucun créneau sans compétition avant la fin novembre.