Tennis - ITF - Limoges : Pauline Parmentier se fait éliminer

Pauline Parmentier a craqué

Il n'y aura aucune joueuse française en quarts de finale du tournoi de Limoges. Pauline Parmentier et Océane Dodin ont été éliminées ce jeudi. Elles sont tombées contre des joueuses mieux classées qu'elles. Dodin a été la première des deux à rentrer sur le court. Elle s'est inclinée devant Ekaterina Alexandrova, la tête de série numéro 1 de l'épreuve (6-3, 6-4). Le match a duré un peu plus d'une heure. La Française a été breakée sur son premier jeu de service. Menée 3-0, elle n'a rien lâché. A 1-3, la Lilloise a failli débreaker mais elle n'a pas réussi à convertir une de ses trois balles de break.Elle a cédé sur la deuxième balle de set de la Russe. La deuxième manche a été plus accrochée. Malgré un nouveau break précoce de la 42eme mondiale, Océane Dodin s'est accrochée jusqu'au bout. En sauvant deux balles de double-break d'abord puis en s'offrant quatre opportunités de prendre le service de son adversaire. En vain. Alexandrova a résisté jusqu'au bout pour rallier les quarts de finale.Plus tard dans la soirée, Pauline Parmentier portait sur ses épaules les derniers espoirs français. En vain. Malgré la confiance accumulée la veille en battant Caroline Garcia, la tête de série numéro 2 de l'épreuve, la Française s'est inclinée contre Greetje Minnen (6-3, 7-5). La 124eme au classement WTA a craqué à la fin du premier set. Après avoir sauvé deux balles de break à 2-2, elle a perdu les quatre jeux suivants.Parmentier a mieux commencé la deuxième manche mais sans parvenir à conclure. Elle a mené 40-0 sur le service de la Belge dès le premier jeu mais n'a pas réussi à prendre l'avantage au score. Breakée, elle a égalisé dans la foulée. Le match aurait pu basculer quand elle a réussi à préserver son service dans un interminable jeu à 4-4 mais la joueuse de l'équipe de Fed Cup a été breakée à 5-6. En craquant sur la première balle de match, elle se fait sortir du tournoi de Limoges et voit s'envoler la chance de s'imposer dans le tournoi français.