Le tournoi de Doha a bouleversé le classement WTA. En effet, ce dernier, actualisé ce lundi, a vu de nombreux changements se faire au sein du top 10. Ainsi, bien qu'éliminée en 8eme de finale, Barbora Krejcikova a profité de la défaite de la Biélorusse Aryna Sabalenka en quart de finale pour lui passer devant. La Tchèque devient la nouvelle numéro deux mondiale derrière l'intouchable australienne Ashleigh Barty, qui compte encore presque 3 000 points d'avance. De son côté, victorieuse au Qatar, la Polonaise Iga Swiatek fait la meilleure opération chez les premières mondiales en grimpant de quatre rangs. A bientôt 21 ans (en mai prochain), la native de Varsovie se retrouve 4eme, soit son meilleur classement. Pour sa part, finaliste, l'Estonienne Anett Kontaveit passe 5eme, soit un gain de deux places.

Grande première pour Tan et Parry



Ce sont donc l'Espagnole Paula Badosa (-2), la Grecque Maria Sakkari (-1) et la Tchèque Karolina Pliskova (-3) qui reculent au sein du top 10. La plus belle progression de la semaine est à mettre au crédit de l'Américaine Sloane Stephens (39eme, + 18 places) après son succès à Guadalajara, alors que la Tchèque Marie Bouzkova, finaliste au Mexique, gagne elle 15 rangs (81eme). Du côté des Françaises, après son 2eme tour à Doha, Caroline Garcia (74eme, +2) repasse devant Clara Burel (75eme, -1), mais c'est surtout derrière que ça a bougé. En effet, si Kristina Mladenovic (98eme, +3) fait son retour dans le top 100 du classement WTA, Harmony Tan (99eme, +5) et Diane Parry (100eme, +2) font elles leur première apparition dedans. Engagées à Monterrey cette semaine, ces dernières tenteront de briller pour s'y installer plus durablement.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 28 février 2022

1- Ashleigh Barty (AUS) 7 980 points

2- Barbora Krejcikova (RTC) 5 073 (+1)

3- Aryna Sabalenka (BIE) 4 853 (-1)

4- Iga Swiatek (POL) 4 776 (+4)

5- Anett Kontaveit (EST) 4 721 (+2)

6- Paula Badosa (ESP) 4 510 (-2)

7- Maria Sakkari (GRE) 4 436 (-1)

8- Karolina Pliskova (RTC) 4 242 (-3)

9- Garbiñe Muguruza (ESP) 3 235

10- Ons Jabeur (TUN) 3 065

…

37- Alizé Cornet (FRA) 1 360

74- Caroline Garcia (FRA) 885 (+2)

75- Clara Burel (FRA) 863 (-1)

93- Océane Dodin (FRA) 751

98- Kristina Mladenovic (FRA) 690 (+3)

99- Harmony Tan (FRA) 687 (+5)

100- Diane Parry (FRA) 679 (+2)

...