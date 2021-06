Tennis : Barty, Kyrgios et De Minaur sélectionnés

Ashleigh Barty sera bien de la partie du côté de Tokyo cet été pour les Jeux Olympiques 2020 qui se dérouleront dans la capitale japonaise. En effet, la numéro 1 mondiale a annoncé qu'elle fera bien partie du groupe de 11 joueurs et joueuses représentant la nation australienne. Elle va d'ailleurs tenter de remporter une médaille en simple et en double. La gagnante de Roland-Garros 2019 disputera ainsi son premier tournoi olympique. Cette annonce vient contraster les forfaits de Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams ou encore Simona Halep, qui devait être porte-drapeau de la Roumanie. Du côté des garçons, c'est Nick Kyrgios et Alex de Minaur qui seront les principaux représentants de l'Australie. Ce dernier, numéro 15 mondial et meilleur joueur australien depuis 2018, est en confiance après sa victoire lors du tournoi d'Eastbourne la semaine dernière, mais va devoir vite oublier son élimination précoce du côté de Wimbledon.

De Minaur et Kyrgios pour emmener la délégation australienne

Pour Nick Kyrgios, il s'agira de son deuxième tournoi majeur (après Wimbledon) à l'extérieur de ses frontières cet été, après avoir passé plus de 500 jours sans disputer un tournoi international hors de l'Australie en raison des longs protocoles sanitaires et quarantaines mis en place dans les différents pays. Les deux Australiens participeront pour la première fois à un tournoi olympique et disputeront le simple ainsi que le double. Les autres sélectionnées chez les femmes sont Ajla Tomljanovic en simple dames, alors que Storm Sanders jouera le double dames avec Ashleigh Barty, et Ellen Perez avec Samantha Stosur. Du côté des hommes, John Millman et James Duckworth joueront le simple, tandis que Luke Saville disputera le double avec Millman, et John Peers avec De Minaur. Les équipes de double mixte seront annoncées le 27 juillet.