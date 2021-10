Swiatek, les yeux rivés sur le Masters

Le Masters de Turin sur le circuit ATP et celui de Guadalajara sur le circuit WTA constituent le bal de fin de saison pour les huit meilleur(e)s protagonistes de l'année. Iga Swiatek, quatrième au classement mondial et seule joueuse à avoir atteint la deuxième semaine des quatre Majeurs cette saison, espère bien être au rendez-vous de cet événement qui se tiendra cette année au Mexique, Guadalajara remplaçant au pied levé la ville chinoise de Shenzhen. « Jouer le Masters est vraiment quelque chose de spécial. Vous savez, je n'y ai jamais vraiment pensé avant, parce que d'habitude, je me concentrais sur les bons résultats en Grand Chelem. Mais maintenant, alors que nous arrivons à la fin de la saison et que nous nous rapprochons de ce tournoi, je suis tout simplement excitée », assure la Polonaise pour le site de la WTA. Rejoindre le gratin du tennis féminin en fin de saison serait une grande première pour elle, actuellement septième à la Race (classement sur l’année). Mais sa présence du 10 au 17 novembre sur les courts mexicains n’est pas encore assurée.

Quatre tickets déjà délivrés

Alors pour obtenir ce précieux sésame, la joueuse titrée l’an dernier à Roland-Garros ne compte pas changer sa façon d’être et de jouer. « D'un côté, j'aimerais vraiment me qualifier, et c'est très excitant pour moi. Mais d'un autre côté, je sais que la chose la plus importante est de rester concentrée et de continuer à faire la même chose que j'ai fait pendant toute la saison, car parfois, quand on ne pense pas à ce qui peut arriver, il est plus facile de jouer et de travailler », ajoute-t-elle. Pour l’heure, les quatre premières joueuses à la Race sont qualifiées pour l’événement (Barty, Sabalenka, Krejcikova, Pliskova). D’autres tickets pourraient être attribués au terme d’Indian Wells, avant-dernier grand rendez-vous de l’année dans lequel Iga Swiatek doit rencontrer Veronika Kudermetova au troisième tour. Les autres virtuelles qualifiées sont Maria Sakkari (n°5), Garbiñe Muguruza (n°6) et Naomi Osaka (n°8).