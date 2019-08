Serena, toujours la plus riche

Si elle est descendue du trône de n°1 mondiale voilà un peu plus de deux ans (le 15 mai 2017), Serena Williams reste en revanche solidement assise sur le fauteuil de sportive la plus riche de la planète. Pour la quatrième année consécutive, la tenniswoman se trouve au sommet des athlètes féminines les mieux rémunérées. L’Américaine, 37 ans, a touché environ 26 millions d’euros (dont 3,7 M€ de prize money) entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019, indique le traditionnel classement établi par le magazine Forbes, celui-ci prenant en compte les gains amassés lors des tournois, les salaires, sans oublier les très lucratifs contrats publicitaires.

La cadette des Sisters, toujours en quête d’un 24e titre du Grand Chelem, défaite notamment en finale de Wimbledon lors des deux dernières éditions, devance Naomi Osaka, actuelle numéro deux à la WTA. Lauréate de l’US Open 2018 et de l’Australie en début d’année, la Japonaise a récolté 21,7 M€. L’Allemande Angelique Kerber (Wimbledon 2018), 13e joueuse mondiale, complète le podium avec 10,5 M€, au sein d’une hiérarchie trustée jusqu’à la 10e place par les professionnelles du tennis (Halep, Stephens, Wozniacki, Sharapova, Pliskova, Svitolina, et V. Williams et Muguruza à égalité – 5,2 M€).

La première sportive hors-tennis de ce classement est la footballeuse américaine Alex Morgan. Championne du monde cet été en France, ses revenus en un an ont été évalués à 5,1 millions d’euros.