Pour sa première finale sur le circuit WTA, Karolina Muchova n'a pas tremblé. La Tchèque de 23 ans a remporté le tournoi de Séoul en dominant facilement ce dimanche la Polonaise Magda Linette (6-1, 6-1).

Alors qu'elle n'était que 145e en début d'année, Muchova sera dans les 40 premières mondiales lundi.

It’s the first ever WTA for @karomuchova7!⁰⁰



She defeats Linette at the #KoreaOpen 6-1, 6-1 pic.twitter.com/j5YkYVoaGV