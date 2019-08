San José: Sabalenka battue en finale

Tête de série n°2 du tournoi de San José, Aryna Sabalenka n'a pas réussi à remporter en Californie le quatrième titre de sa carrière.

La Biélorusse, 10e joueuse mondiale, a été dominée en finale dimanche soir par la Chinoise Saisai Zheng (55e), victorieuse en deux sets (6-3, 7-6 [3]).

Avant cette semaine, Zheng restait pourtant sur une série de six défaites en sept matches sur le circuit principal.

.@Zheng_Saisai captured her first WTA title at the @MubadalaSVC



She moved past No.2️⃣ seed Sabalenka in straight sets.

How it happened --> https://t.co/bmrhPZbqvB pic.twitter.com/33MaldpoyZ