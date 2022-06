’S-Hertogenbosch : Le programme perturbé par la pluie

Cette première journée du côté de ’S-Hertogenbosch, aux Pays-Bas, s'est terminée, presque aussi vite qu'elle a démarré. En effet, en raison de la pluie, le programme a été plus que chamboulé et presque intégralement reporté à ce mardi. Malgré tout, certains joueurs et autres joueuses ont bel et bien réussi à passer entre les gouttes. Chez les hommes, ce fut le cas seulement pour une rencontre. En effet, en seulement 55 petites minutes de jeu, le Français Hugo Gaston, 66eme joueur mondial, avait tranquillement disposé du Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 75eme joueur mondial, en deux sets (6-2, 6-1). Toujours chez les hommes, la pluie a tellement fait des siennes que certaines rencontres de qualification n'ont même pas pu aller à leur terme. C'est le cas de deux d'entre elles. Celle qui oppose l'Australien Matthew Ebden, 432eme joueur mondial, au Belge Zizou Bergs, 168eme joueur mondial et tête de série n°7. Avant l'interruption, le score était alors de 2-1 30-30 en faveur de l'Australien. Quant à la deuxième et dernière de ces rencontres, elle oppose le Français Gilles Simon, 134eme joueur mondial et tête de série n°4, à l'Allemand Julien Lenz, 299eme joueur mondial. Avant l'interruption, le score était alors de 4-3 en faveur du Tricolore.

Même chose chez les dames

Quant au tableau principal, un seul autre match avait alors pu démarrer. L'Allemand Dominik Koepfer, 96eme joueur mondial, était alors mené 3-1 par le Polonais Kamil Majchrzak, 81eme joueur mondial. Prévues également ce lundi, les rencontres entre l'Américain Jenson Brooksby, 34eme joueur mondial et tête de série n°8, et le Néerlandais Jesper De Jong, 171eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wid card, et entre le Néerlandais Tallon Griekspoor, 56eme joueur mondial, et le Slovène Aljaz Bedene, 161eme joueur mondial, n'ont pas pu démarrer. Chez les dames, les qualifications ont été à leur terme. Quant au tableau principal, la Russe Anna Kalinskaya, 86eme joueuse mondiale, a eu le temps de battre la Néerlandais Suzan Lamens, 173eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (5), 6-3) et 1h42 de jeu. Un match avait débuté, entre la Russe Ekaterina Alexandrova, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°7 et l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 80eme joueuse mondiale, qui menait alors 2-2 40-15 avant l'interruption. En revanche, trois autres rencontres n'ont jamais démarré. Celles opposant la Russe Vitalia Diatchenko, 113eme joueuse mondiale à l'Américaine Shelby Rogers, 42eme joueuse mondiale, l'Américaine Ann Li, 68eme joueuse mondiale, à la Russe Liudmila Samsonova, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°5, et la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°1, à l'Ukrainienne Kateryna Baindl, 142eme joueuse mondiale.