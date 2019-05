Rome: Serena Williams réussit son retour

Absente du circuit depuis la fin mars, et son forfait durant le tournoi de Miami (genou), Serena Williams a décroché son premier succès de la saison sur terre battue au 1er tour à Rome.

L'Américaine, désormais 11e joueuse mondiale, a dominé en deux sets la Suédoise Rebecca Peterson, issue des qualifications (6-4, 6-2).

Au prochain tour, Serena pourrait retrouver sa sœur Venus, si cette dernière remporte son match contre la Belge Elise Mertens.

.@serenawilliams takes her @InteBNLdItalia opener!



She moves into the second round with a 6-4, 6-2 win over Peterson pic.twitter.com/5yMkdORZVj