Rome: Serena Williams déclare forfait 

Serena Williams a déclaré forfait pour le 2e tour du tournoi de Rome. En effet, la 11e joueuse mondiale au classement WTA souffre encore du genou gauche, ce qui lui empêche de jouer face à sa soeur, Venus Williams.

C'est déjà la 3e fois cette saison que l'ex-numéro 1 mondiale ne va pas au bout de son tournoi pour cause de problèmes physiques.

Pour rappel, lors de son entrée en lice dans le tournoi, l'Américaine avait facilement disposé de la Suédoise Rebecca Peterson en deux sets (6-4, 6-2).

#Serena, due to a knee injury, had to withdraw from the tournament. Venus #Williams gains access to the next round. #ibi19 pic.twitter.com/fxHARjzSqD