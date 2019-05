Rome-Sakkari: "Mladenovic joue très bien"

Après avoir écarté dans la même journée deux des joueuses les plus en forme du moment, Belinda Bencic et Ashleigh Barty, Kristina Mladenovic va affronter Maria Sakkari vendredi pour une place dans le dernier carré du tournoi de Rome.

"Elle joue très bien et a pris une super décision en engageant Sascha Bajin, qui est un très bon entraîneur, a déclaré sur le site de la WTA la Grecque, qui menait 4-0 dans la troisième manche contre Petra Kvitova quand la Tchèque a abandonné. On sait tous qu’elle a le jeu pour performer, parce que c’était une joueuse du Top 10. Et tu ne peux pas arriver jusque-là si tu n’es pas bonne. Ça va donc être une belle bataille, parce qu’on voudra toutes les deux l’emporter. Elle a de très bons coups et se bat beaucoup. Ça va être un match très intéressant."

Actuelle 63e mondiale, la Tricolore retrouverait le Top 50 en cas de qualification pour les demi-finales dans la capitale italienne.