Rome: Mladenovic se hisse en quarts !

Quelle journée pour Kristina Mladenovic à Rome ! En quelques heures, la Française a dominé la 15e puis la 9e du classement WTA.

Après avoir éliminé Belinda Bencic (6-2, 2-6, 6-1), Mladenovic a enchaîné aux dépens d'Ashleigh Barty, à qui elle n'a laissé que cinq jeux (6-2, 6-3). Grâce à ces deux succès probants sur des joueuses en forme, "Kiki" a bien mérité sa place en quarts de finale, où elle affrontera la gagnante de Sakkari-Kvitova.

.@KikiMladenovic seals the win over Barty for her second victory of the day!



Takes it 6-2, 6-4 to book a place in the @InteBNLdItalia quarterfinal! pic.twitter.com/tfKKGTp3pD