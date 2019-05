Rome: La pluie s'en mêle, les affiches de mercredi menacées

Décidément, de Monte-Carlo à Madrid, en passant par Barcelone jusqu'à Rome, les conditions météo depuis le début de la saison sur terre battue n'ont rien de clémentes.

Illustration également dans la capitale italienne ce mardi soir avec l'interruption du match opposant dans le tableau féminin la tenante du titre, l'Ukrainienne Elina Svitolina (n°5) à la Bélarusse, bénéficiaire d'une wild-card, Victoria Azarenka.

Cette dernière, après avoir perdu la première manche, possédait un double break dans le 2e set quand la pluie a fait son apparition sur le Foro Italico. Suffisant pour contraindre les organisateurs à interrompre la rencontre. Quant au match prévu dans la session du soir chez les messieurs, entre Philipp Kohlschreiber et Marco Cecchinato (n°16), aucune balle n'a été jouée pour être reporté. Et l'inquiétude est de mise, malgré le programme si alléchant de mercredi avec notamment le retour tant attendu de Roger Federer, puisque les prévisions ne sont a priori pas rassurantes.

