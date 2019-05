Rome: Konta renverse Bertens et rallie la finale

Victorieuse à Madrid, Kiki Bertens ne gagnera pas un deuxième tournoi d'affilée à Rome. La Néerlandaise (4e mondiale) s'est inclinée, ce samedi, en trois manches contre Johanna Konta, 42e à la WTA (5-7, 7-5, 6-2). La Britannique, très en forme sur terre avec notamment une finale à Rabat, met fin à la série de huit victoires consécutives de Bertens, qui avait profité du forfait de Naomi Osaka au tour précédent.

Konta affrontera en finale dans la capitale italienne Karolina Pliskova, tête de série numéro 4 du tournoi, ou Maria Sakkari, 39e joueuse mondiale.

