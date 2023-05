Roland-Garros : Iga Swiatek rassure ses fans et devrait bien être présente à Paris

Iga Swiatek devrait bien être présente à Paris en vue de participer à Roland-Garros 2023 et défendre son titre. Lauréate l'an passé à la Porte d'Auteuil, la Polonaise, numéro 1 mondiale, a inquiété ses fans lors de son quart de finale du WTA 1000 de Rome. Opposée à Elena Rybakina, Swiatek a abandonné lors du troisième set, visiblement touché à la cuisse droite. L'inquiétude a donc immédiatement pointé le bout de son nez concernant sa participation à Roland-Garros, qui a déjà perdu le tenant du titre chez les hommes, Rafael Nadal.

Swiatek rassurante

Mais la Polonaise, qui avait promis des nouvelles rapides à ses fans après son abandon dans la capitale italienne, a finalement pris la parole sur Twitter et a été rassurante. Elle a indiqué que son vol pour Paris était bien booké et qu'elle allait prendre du repos en vue d'être prête pour le début du Grand Chelem. "Pour moi, le plus important est de ne pas prendre de risque et de ne pas trop exposer mon physique dans des conditions difficiles, après avoir joué quelques matches en night session, après minuit. Pour être prête pour Roland-Garros, j'ai besoin de me reposer dès maintenant. Je vais prendre quelques jours. Après ce forfait en quarts de finale (à Rome), j'ai du temps devant moi pour bien m'entraîner avant Paris. Je suis contente d'avoir quelques jours off parce que depuis Stuttgart, j'ai eu très peu de temps pour me reposer avec le calendrier très serré que l'on a sur le circuit WTA", a-t-elle écrit sur ses réseaux. Autant dire que la Polonaise devrait bien être là pour défendre son titre.