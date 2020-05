Rapprochement ATP-WTA, pour quoi faire ?

Avec un simple tweet, Roger Federer a provoqué un tremblement de terre qui a secoué le monde du tennis. En proposant un rapprochement de l'ATP et de la WTA, le Suisse ne pensait certainement pas que pendant une dizaine de jours, il allait susciter des réactions des principaux acteurs du tennis mondial. La dernière réplique en date a eu lieu avec une déclaration de Steve Simon, le président de la WTA, au New York Times. Même s'il est conscient des difficultés d'une telle démarche, cet homme influent dans le monde de la petite balle jaune a avoué partager l'avis de Roger Federer. « Actuellement, l'ATP et la WTA sont en compétition au niveau des fans, des partenaires, des sponsors et des diffuseurs. Un rapprochement ne pourrait qu'être bénéfique à tout le monde » a-t-il annoncé. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'une fusion des institutions pourrait changer pour le circuit mondial et l'ensemble de ses acteurs ?

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours…. — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Des règles et des calendriers enfin similaires ?



Un rapprochement entre l'ATP et la WTA pourrait permettre une conception commune de l'avenir du tennis professionnel. Avec une union des forces de ces deux institutions, le tennis gagnera en clarté. Aujourd'hui, les dénominations des tournois ne sont pas les mêmes et certaines règles changent. Des discussions communes pourraient permettre l'établissement d'un tennis global. La visibilité serait alors améliorée à tous les niveaux. Et les passerelles potentiellement plus nombreuses. Une homogénéisation du calendrier pourrait offrir une multiplication des tournois réunissant joueurs et joueuses dans une même ville. A l'heure actuelle, en dehors des grands chelems, le gratin du tennis mondial ne se retrouve que sur dix tournois. En cas de rapprochement, ce nombre pourrait augmenter. De quoi permettre une meilleure redistribution des revenus entre les joueuses et les joueurs professionnels. Et une meilleure visibilité du tennis international aussi. Les joueurs les plus modestes et les plus petits tournois, ceux menacés par les conséquences de la suspension de la saison, pourraient continuer à se développer malgré une saison 2020 aux allures de coup d'arrêt.

La question financière réglée, les égos vont décider de l'avenir de cette proposition



Cette union à tous les niveaux pourrait permettre des négociations communes au niveau des partenariats commerciaux et surtout des droits TV. Une force à ne pas négliger dont les effets bénéfiques se feraient ressentir à tous les niveaux. Si deux institutions aussi solides que l'ATP et la WTA capitalisent sur leurs forces, l'impact ne pourra être que positif. A tous les niveaux. Un tennis plus homogène, plus juste et plus solide financièrement semble être la solution pour sortir grandi de la crise du coronavirus. Mais pour y parvenir, certains égos devront être mis de côté. Et ce n'est pas sûr que Roger Federer ait pensé à ça au moment de tweeter.

