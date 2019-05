Prague-Teichmann: "Je peux avoir mon trophée ?"

Victorieuse de son premier tournoi sur le circuit WTA, ce samedi du côté de Prague, Jil Belen Teichmann était visiblement très pressée de soulever son trophée.

Alors que le protocole voulait que la Suissesse de 21 ans se fende d'un petit discours avant de brandir sa coupe, celle-ci n'avait visiblement aucune envie d'attendre. Micro en main, elle a donc tenté de bousculer les événements. "Puis-je avoir mon trophée ?" a-t-elle alors demandé, avant de se voir opposer une fin de non-recevoir par le speaker: "Pas tout de suite. Après le discours."

Looks like @jilteichmann is a little bit too keen to get her trophy...



#PragueOpen pic.twitter.com/rv8AqhEXAu