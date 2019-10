Pékin: Barty et Andreescu avancent

Bianca Andreescu a poursuivi sa série de victoire ce mercredi au 2e tour du tournoi de Pékin. Lauréate du tournoi de Toronto puis de l'US Open, la Canadienne a signé son 15e succès consécutif en disposant de la Belge Elise Mertens, en deux sets (6-3, 7-6 [5]). La deuxième manche a été plus difficile pour la 6e joueuse mondiale, qui a été menée 4-1 avant de sauver une balle de set à 5-4 contre elle. Elle sera opposée à l'Américaine Jennifer Brady au prochain tour.

C'est passé également pour la n°1 mondiale, Ashleigh Barty, qui a eu besoin de trois sets pour écarter la Chinoise Saisai Zheng (6-3, 6-7 [5], 6-2).

It was a tough tussle - but @Ashbar96 made it through against Zheng at the @chinaopen!



