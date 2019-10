Pékin: Barty en demies, Svitolina à la trappe

La n°1 mondiale Ashleigh Barty s'est qualifiée pour les demi-finales du très relevé tournoi de Pékin en dominant en trois sets la Tchèque Petra Kvitova, qui avait remporté la première manche (4-6, 6-4, 6-3).

C'est terminé en revanche pour la n°3 mondiale, Elina Svitolina, victime de Kiki Bertens (7-6 [6], 6-2). La Néerlandaise affrontera ainsi Barty samedi pour une place en finale.

No.8 seed @kikibertens will face World No.1 Ashleigh Barty after defeating No.3 seed Elina Svitolina for her fourth Top 5 win of the season @ChinaOpen



