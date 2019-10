Pékin: Après 17 victoires, Andreescu cède contre Osaka

Alors qu'elle avouait récemment ne plus savoir ce que c'était de perdre, Bianca Andreescu s'est inclinée en quarts de finale du tournoi de Pékin, battue par Naomi Osaka au terme d'un rude combat de 2h14 de jeu (5-7, 6-3, 6-4).

La Canadienne restait sur 17 victoires de rang, avec ses succès à Toronto et à l'US Open. Comme elle a longtemps été blessée cette saison, elle n'avait plus perdu sur le circuit WTA depuis... le mois de mars.

C'est dire le mérite qui revient à Osaka, qui a effacé un break de retard dans le deuxième puis dans le troisième set, alors qu'elle était dos au mur. La Japonaise confirme son retour en forme, après sa victoire à Osaka, qui était son premier titre depuis son sacre à l'Open d'Australie en début d'année. Elle affrontera Caroline Wozniacki en demi-finales.

The first chapter of what will be a storied rivalry ends with a win for @naomi_Osaka_ over Andreescu, 5-7, 6-3, 6-4!