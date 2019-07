Palerme: On a perdu les raquettes de Cornet !

A quelques heures seulement de son entrée en lice au tournoi de Palerme, où elle est censée affronter l'Italienne Martina Trevisan, 157e joueuse mondiale, ce mardi soir (22h05), Alizé Cornet n'était pas du tout certaine de pouvoir s'aligner...

La cause ? La joueuse française n'avait en sa possession aucune de ses raquettes, comme elle s'en est plaint sur Twitter en s'adressant à la compagnie Vueling, responsable à l'évidence de la perte de ses outils de travail : "Comment suis-je supposée faire mon boulot sans mes raquettes, Vueling ?", interroge la Tricolore. Finaliste dimanche, à Lausanne, Cornet n'a pas récupéré son sac, perdu entre la Suisse et la Sicile... Problématique, forcément.

How am I supposed to do my job without my rackets @vueling ?? I have a match tonight and you don't know where is my tennis bag since yesterday, how is that even possible ?!?