Palerme: Ferro sur sa lancée

Fiona Ferro (75e mondiale) ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. Après avoir inscrit une première ligne sur son palmarès dimanche en triomphant de sa compatriote Alizé Cornet en finale à Lausanne (6-1 2-6 6-1), la Française a maîtrisé son premier tour au tournoi de Palerme avec une victoire en 2 sets (6-4, 7-5) contre Sara Sorribes Tormo (98e).

La Tricolore a empoché une première manche assez fermée et équilibrée en ravissant le service adverse à 5-4 en sa faveur. Le second set a été plus décousu, avec pas moins de 5 breaks, petit jeu auquel Ferro a eu le dernier mot pour avoir le droit de se mesurer à la locale Guilia Gatto-Monticone (163e) au tour suivant.