Osaka "rêve de Roland-Garros"

Vainqueur des deux derniers tournois du Grand Chelem (US Open 2018 et Open d'Australie 2019), Naomi Osaka a avoué qu'elle apprécierait réussir un sans faute cette saison et aller au bout des trois derniers tournois majeurs qui reste à disputer. Un challenge qui débute dès dimanche du côté de la Porte d'Auteuil, sur la terre battue parisienne.

"Roland-Garros, c'est ce dont je rêve actuellement, a-t-elle avoué dans des propos relayés par TimesofIndia. Et si l'on parle d'objectifs à plus long terme, évidemment je n'ai pas encore remporté Wimbledon et ce serait cool de tout gagner cette année." Un challenge particulièrement relevé pour la Japonaise, actuelle numéro 1 mondiale, puisque la dernière joueuse à avoir réussi un tel exploit, sur une même saison, reste Steffi Graf. L'Allemande avait glané les quatre tournois du Grand Chelem en 1988.