Osaka: Kerber profite de l’abandon de Keys

Eliminée au premier tour lors des quatre derniers tournois dans lesquels elle était engagée, Angelique Kerber s’est qualifiée jeudi pour les demi-finales à Osaka.

Opposée à Madison Keys, tête de série numéro 5 au Japon, la 15e joueuse mondiale menait 2-1 dans la dernière manche (6-4, 4-6), quand l’Américaine a été contrainte à l’abandon.

Pour une place en finale, l’Allemande sera opposée à la gagnante du duel Doi-Pavlyuchenkova.

.@Madison_Keys is forced to retire due to injury.@torayppo pic.twitter.com/bK3Vyou9Ag