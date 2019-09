Osaka change encore de coach

Naomi Osaka (n°4 mondiale) a annoncé jeudi qu'elle se séparait de son coach Jermaine Jenkins. Ce dernier avait notamment travaillé avec Venus Williams au cours de sa carrière de préparateur physique.

La Japonaise en a informé ses fans sur son compte Twitter, en écrivant : "Je voulais vous faire savoir que moi et Jay n'allions plus travailler ensemble. Je suis très reconnaissante du temps que nous avons passé ensemble et de toutes les choses que j'ai apprises sur et en dehors du court. Mais je sens qu'il est temps d'effectuer des changements".

La Nippone s'était déjà séparé en février dernier de son précédent entraîneur, Sascha Bajin, avec lequel elle a accédé au sommet du tennis mondial en remportant coup sur coup l'US Open 2018 et l'Open d'Australie en début d'année. L'Allemand conseille maintenant la Française Kristina Mladenovic (49e mondiale).