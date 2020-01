Après les incendies, la pluie. Benoît Paire, Ugo Humbert, Corentin Moutet en sont quittes pour revenir mardi. Caroline Garcia, Fiona Ferro et Pauline Parmentier ont elles aussi attendu pour rien. Quant à Quentin Halys, il ne reprendra pas son jeu décisif (3-3 entre les deux hommes) face à Filip Krajinovic (dans le premier set) avant au moins 24 heures. Alors que seuls dix-sept rencontres figurant au menu de cette première journée de l'Open d'Australie 2020 (du 20 janvier au 2 février) avaient pu se terminer (dont celle de Grégoire Barrère, vainqueur de l'Egyptien Safwat), l'organisation a annoncé que tous les matchs, interrompus ou pas, prévus sur les courts extérieurs de Melbourne Park étaient annulés et reportés à mardi. La suite de la journée ne verra donc se jouer en night session que des rencontres programmées sur les trois courts équipés d'un toit (Rod Laver Arena, Margaret-Court Arena et Melbourne Arena). A noter que la rencontre entre Philipp Kohlschreiber et l'Américain Giron, initialement prévue sur un court extérieur, a été déplacée sur la Melbourne Arena.



OPEN D'AUSTRALIE / LUNDI 20 JANVIER 2020

Programme en heure française (ajouter dix heures pour avoir l'heure locale)



ROD LAVER ARENA

Struff (ALL) - Djokovic (SER, n°2)



MARGARET COURT ARENA

Stephens (USA, n°24) - Zhang (CHN)



MELBOURNE ARENA

Kohlschreiber (ALL) - Giron (USA)