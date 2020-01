Open d'Australie : Mladenovic et Babos remportent le double !

Quelle équipe ! Kristina Mladenovic et Timea Babos ont remporté leur dixième titre commun sur le circuit WTA ce vendredi. Et pas n'importe quel titre ! Il s'agit de leur troisième tournoi du Grand Chelem ! La Française et la Hongroise ont en effet été sacrées lors de l'Open d'Australie, comme en 2018. Têtes de série n°2 à Melbourne, elles n'ont fait qu'une bouchée des n°1 en finale, avec une victoire 6-2, 6-1 en 1h13 contre la Tchèque Barbora Strycova et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Mladenovic et Babos ont bien débuté le match en breakant d'entrée, mais leurs adversaires sont revenues à 2-2. Puis la paire franco-hongroise a repris deux fois le service adverse, tout en sauvant trois balles de débreak, pour empocher le premier set.

Un beau palmarès pour la paire franco-hongroise



Il n'y a en revanche pas eu de suspense dans la deuxième manche, Babos et Mladenovic breakant à 1-1, 3-1, et 5-1 en ne perdant que deux points sur leur service. Avec désormais deux Open d'Australie, un Roland-Garros et deux Masters à leur palmarès (Mladenovic ayant également remporté un autre Roland-Garros avec Caroline Garcia et Timea Babos un autre Masters avec Andrea Hlavackova), la Française et la Hongroise sont en train de se construire l'un des plus beaux palmarès de double du XXIe siècle.