Open d'Australie (F) : Une finale Osaka - Brady

Première pour Brady

OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)

Finale

Demi-finales



, son éventuel deuxième dans un tournoi du Grand Chelem sachant qu'elle a également remporté l'US Open 2020. Il y a deux ans à New York, la jeune Japonaise avait terrassé Serena Williams en finale pour avoir le plaisir de soulever son premier trophée dans un Majeur.Comme deux ans plus tôt,Williams, victorieuse à sept reprises du tournoi, a, certes, profité d'une mise en route laborieuse d'Osaka pour prendre d'entrée le service de la Japonaise. Mais dès lors que cette dernière a mis son tennis autoritaire en place, il n'y a pratiquement plus eu de match, même si par moments, les deux joueuses se sont mesurées sur des batailles de puissance assez impressionnantes mais qui ont aussi débouché la plupart du temps sur beaucoup de fautes. Breakée à son tour d'entrée dans la deuxième manche, l'Américaine a profité de trois doubles-fautes de son adversaire à 4-3 pour recoller au score. Elle aurait alors pu espérer relancer cette demi-finale si Osaka n'avait pas immédiatement repris son entreprise de démolition, notamment en revers, pour prendre le service de Williams de nouveau. Derrière, cette fois, elle a su finir le travail, sur un jeu blanc de surcroît. La revoilà donc en finale à Melbourne et dans un tournoi du Grand Chelem, elle qui n'a encore jamais perdu de finale à ce niveau. Jennifer Brady est prévenue.Surtout queDemi-finaliste de l'US Open la saison dernière, la 24eme mondiale victorieuse de quatre tournois sur le circuit et finaliste à Indian Wells en 2019La Tchèque avait écarté de sa route Ostapenko, Barthel, Karolina Pliskova, Mertens et la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty sur sa route aux tours précédents. En revanche, malgré une belle résistance, elle s'est cassé les dents sur Brady à l'issue d'une fin de match irrespirable.pour égaliser à 5-5 dans ce même dernier jeu incroyable qui aurait pu rebattre complètement les cartes. Brady a eu finalement le dernier mot face à la 27eme mondiale.Brady (USA, n°22) - Osaka (JAP, n°3)bat Muchova (RTC, n°25) : 6-4, 3-6, 6-4bat S.Williams (USA, n°10) : 6-3, 6-4