Deux ans après son sacre à Melbourne - son tout premier dans un tournoi du Grand Chelem pour celle qui avait triomphé l'année suivante à l'US Open également - revoilà Naomi Osaka (23 ans) en demi-finales de l'Open d'Australie. Passée tout près de la sortie (il avait dû effacer deux balles de match) en huitièmes de finale face à Muguruza après un début de parcours parfait mais fatal à Pavlyuchenkova, Garcia et Jabeur, la jeune Japonaise n'a pas tremblé du tout de nouveau, lundi contre Su-Wei Hsieh. Face à la Taïwanaise, qui disputait là le tout premier quart de finale de sa carrière dans un Majeur alors qu'elle va sur ses 36 ans, la numéro 3 mondiale s'est fait expéditive (6-2, 6-2), ne laissant que quatre jeux à son adversaire. Osaka était entrée sur le court avec à l'esprit de jouer son meilleur tennis sans tenir compte de celui ô combien atypique de son adversaire réputée pour ses frappes en revers à gauche comme à droite et toutes à deux mains qui lui permettent de trouver des angles impossibles et de souvent prendre la mesure de l'échange. La lauréate de 2019 s'est tenue à son plan initial toute la partie et cela a payé, peut-être même mieux encore qu'elle n'aurait pu l'espérer. Il faut dire que Hsieh, mise sous pression notamment sur les jeux de services de la Japonaise, impressionnante lundi dans ce domaine, a été loin de livrer le match de sa vie. Fébrile, peut-être crispée par l'enjeu et le prestige du rendez-vous, la 71eme mondiale a donné beaucoup de points directement à la tête de série numéro 3 du tournoi, qui n'en demandait pas tant. Jamais breakée, Osaka a marché pendant tout le match sur la Taïwanaise, qui ne gardera pas un bon souvenir de son premier quart dans un Majeur.

Serena Williams trop puissante pour Halep !

En demi-finales jeudi, la numéro 3 mondiale aura en face d'elle une autre revenante Serena Williams (39 ans). L'immense championne américaine victorieuse à sept reprises à Melbourne mais qui n'avait plus atteint le dernier carré depuis 2017 s'est elle aussi rappelée aux bons souvenirs d'il y a quelques années en terrassant mardi Simona Halep (6-3, 6-3) dans le choc de ces quarts de finale. Comme l'année dernière à l'US Open, l'ancienne numéro 1 mondiale, en quête d'une nouvelle finale depuis 2019 (défaites à l'US Open et à Wimbledon) se hisse ainsi en demi-finales, pour la 40eme fois de sa carrière en Grand Chelem. Contre une Halep très loin de son meilleur niveau et qui a très vite explosé sous la pression des coups puissants et souvent très longs de l'Américaine aux 23 sacres en Grand Chelem, la cadette des sœurs Williams, sous les yeux de son entraîneur français Patrick Mouratoglou et de son mari Alexis Ohanian, s'est conduite en patronne pour décrocher cette 362eme victoire en Grand Chelem (elle égale ainsi Roger Federer). Et ce malgré les tentatives (bien timides) de sursaut de la Roumaine, notamment au début d'un deuxième set qui avait vu mener la numéro 2 mondiale 2-0 d'entrée. Il en fallait davantage toutefois mardi pour perturber une Serena Williams, certes moins bien classée désormais (11eme) qu'Halep mais beaucoup plus effeicace et très appliquée de surcroît. Pour sa 20eme participation à l'Open d'Australie, elle peut de nouveau rêver à soulever son 24eme trophée dans un Majeur. Le premier depuis 2017 sur ce même court de la Rod Laver Arena.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Muchova (RTC, n°25)

Brady (USA, n°22) - Pegula (USA)

Osaka (JAP, n°3) bat Hsieh (TAI) : 6-2, 6-2

S.Williams (USA, n°10) bat Halep (ROU, n°2) : 6-3, 6-3