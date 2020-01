Open d'Australie (F) : Pliskova pour Mladenovic, un quart Osaka-S.Williams ?

Pas de cadeau pour Kristina Mladenovic. Le début d'année 2020 a décidé de se montrer très dur envers la meilleure joueuse française du moment. Incapable de passer le cap des qualifications à Brisbane la semaine dernière, la Nordiste a hérité dans la foulée de l'un des pires tirages possibles pour débuter l'Open d'Australie, le 20 janvier prochain. La Nordiste éliminée d'entrée à Melbourne ces trois dernières années et qui ne fait pas partie des 32 têtes de série pour ce premier Grand Chelem de la saison défiera la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova. Caroline Garcia, retombée presque dans l'anonymat elle aussi (elle est aujourd'hui 46eme au classement mondial) a, elle, été épargnée par le tirage au sort effectué jeudi, avec un premier match face à l'Américaine Madison Brengle. En revanche, cela pourrait se compliquer très vite pour la Lyonnaise, appelée à rencontrer ensuite Johanna Konta. Si Alizé Cornet a eu la chance de tomber sur une qualifiée, deux des autres Tricolores engagées Fiona Ferro et Pauline Parmentier devront s'employer pour ne pas rester à quai d'entrée. La première retrouvera la Belge Alison Van Uytvanck, la seconde se frottera à la Chinoise Qiang Wang.

Osaka, S.Williams et Barty dans la même partie du tableau !

Si Pliskova ne tombe pas dans le piège que tentera de lui tendre la numéro 1 française, elle pourrait croiser sur sa route Pavluychenkova, Marketa Vondrousova et Elina Svitolina, en quarts. Largement jouable pour la Tchèque, surtout si Angelique Kerber, qui fait elle aussi partie de son tableau, venait à déclarer forfait. La demi-finaliste de la dernière édition (son meilleur résultat à l'Open d'Australie jusqu'à maintenant) peut surtout s'estimer heureuse d'être tombée dans la partie basse du tableau. Car les meilleures joueuses du monde et prétendantes à la victoire finale sur ce premier Majeur (la Canadienne Bianca Andreescu, lauréate du dernier US Open, ne sera pas là) se bousculent dans la partie haute, qui héberge notamment la tenante du titre Naomi Osaka, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty et une Serena Williams bien décidée à enfin soulever son 24eme trophée en Grand Chelem. Osaka et la plus jeune des soeurs Williams pourraient d'ailleurs en découdre en quarts de finale. Venus, elle, se mesurera d'entrée à sa compatriote et nouvelle petite pépite du tennis mondial à seulement 15 ans Cori Gauff. Après trois premiers tours largement dans ses cordes, Barty, quant à elle, peut donner rendez-vous en quarts à Petra Kvitova. Auparavant, l'Australienne aura probablement droit à un premier test, face à Petra Martic ou Alison Riske. Les choses sérieuses commenceront alors réellement pour celle qui rêve de triompher sur ses terres, où elle n'a jamais fait mieux que les quarts.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



Barty (AUS, n°1) - Tsurenko (UKR)

Hercog (SLO) - Peterson (SUE)

Sasnovich (BLR) - Q

Pera (USA) - Rybakina (KAZ, n°29)



Riske (USA, n°18) - Y.Wang (CHN)

Golubic (SUI) - Zhu (CHN)

Goerges (ALL) - Kuzmova (SLQ)

McHale (USA) - Martic (CRO, n°13)



Keys (USA, n°10) - Kasatkina (RUS)

Linette (POL) - Rus (PBS)

Q - Peng (CHN)

Gasparyan (RUS) - Sakkari (GRE, n°22)



Alexandrova (RUS, n°25) - Teichmann (SUI)

Kanepi (EST) - Q

Badosa (ESP) - Q

Siniakova (RTC) - Kvitova (RTC, n°7)



Osaka (JAP, n°3) - Bouzkova (RTC)

Zheng (CHN) - Q

V.Williams (USA) - Gauff (USA)

Cirstea (ROU) - Strycova (RTC, n°32)



Stephens (USA, n°24) - Zhang (CHN)

Stosur (AUS) - Q

Q - Cabrera (AUS)

Q - Kenin (USA, n°14)



Konta (GBR, n°12) - Jabeur (TUN)

Brengle (USA) - Garcia (FRA)

Ahn (USA) - Wozniacki (POL)

Q - Yastremska (UKR, n°23)



Q.Wang (CHN, n°27) - Parmentier (FRA, WC)

Ferro (FRA) - Van Uytvanck (BEL)

Zidansek (SLO) - Han (CDS)

Potapova (RUS) - S.Williams (USA, n°8)



Bencic (SUI, n°6) - Schmiedlova (SLQ)

Q - Ostapenko (LET)

Sorribes Tormo (ESP) - Kudermetova (RUS)

Sharma (AUS, WC) - Kontaveit (EST, n°28)



Vekic (CRO, n°19) - Sharapova (RUS, WC)

Cornet (FRA) - Q

Swiatek (POL) - Babos (HUN)

Suarez Navarro (ESP) - Sabalenka (BLR, n°11)



Mertens (BEL, n°16) - Kovinic (MAC)

Kr.Pliskova (RTC) - Watson (GBR)

Bellis (USA) - Maria (ALL)

Flipkens (BEL) - Muchova (RTC, n°20)



Collins (USA, n°26) - Diatchenko (RUS)

Putintseva (KAZ) - Hsieh (TPE)

Q - Doi (JAP)

Brady (USA) - Halep (ROU, n°4)



Svitolina (UKR, n°5) - Boulter (GBR)

Davis (USA) - Q

Muguruza (ESP) - Q

Tomljanovic (AUS) - Sevastova (LET, n°31)



Anisimova (USA, n°21) - Diyas (KAZ)

Paolini (ITA) - Blinkova (RUS)

Bondarenko (UKR) - Rodionova (AUS, WC)

Begu (ROU) - Bertens (PBS, n°9)



Vondrousova (RTC, n°15) - Kuznetsova (RUS)

Q - Giorgi

Kozlova (UKR) - Hon (AUS, WC)

Q - Kerber (ALL, n°17)



Pavlyuchenkova (RUS, n°30) - Stojanovic (SER)

Townsend (USA) - Pegula (USA)

Siegemund (ALL) - Vandeweghe (USA)

Mladenovic (FRA) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)