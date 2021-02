Open d'Australie (F) : Mladenovic confirme et se hisse au 3eme tour

Cinq ans après, Kristina Mladenovic est de retour en 16emes de finale à l'Open d'Australie. L'ancienne numéro 1 française, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon en 2018, s'est qualifiée jeudi pour la deuxième fois de sa carrière pour le troisième tour à Melbourne en disposant en deux sets (7-5, 6-1) de Nao Hibino. Après son exploit du 1er tour aux dépens de la Grecque Maria Sakkari (23eme mondiale), la Nordiste se méfiait beaucoup du deuxième match que lui avait réservé le tableau, face à la Japonaise moins bien classée qu'elle dans la hiérarchie (76eme). Crispée, elle a d'ailleurs raté son entame et s'est retrouvé menée 5-3 par Hibino. Soit précisément le moment où « Kiki » a estimé que le temps était venu de réagir. Elle a alors aligné quatre jeux de suite pour remporter ce premier set qui semblait fortement compromis pour elle, et a ensuite déroulé pendant toute la seconde manche.

Pegula ou Stosur pour Mladenovic

En mode rouleau compresseur, la 53eme mondiale a laissé son adversaire remporter le premier jeu, avant de gagner tous les jeux suivants (six de suite) pour valider son billet pour un troisième match dans cet Open d'Australie. Pour avoir la chance de disputer son tout premier 8eme de finale à Melbourne, notre dernière représentante avec Fiona Ferro devra se débarrasser de l'expérimentée australienne Samantha Stosur, redoutable au service notamment, ou de la jeune Américaine Jessica Pegula au tennis diamétralement opposé à celui de Stosur. Mladenovic connaît très bien Pegula, pour s'être inclinée sèchement (6-4, 6-1) contre elle la semaine dernière dans l'un des trois tournois de préparation proposé par la ville australienne.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Gavrilova (AUS, WC) : 6-1, 7-6 (7)

Alexandrova (RUS, n°29) bat Krejcikova (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kontaveit (EST, n°21) bat Watson (GBR) : 6-7 (5), 6-4, 6-2

Rogers (USA) bat Danilovic (SER, Q) : 6-2, 6-3



Bencic (SUI, n°11) bat Kuznetsova (RUS) : 7-5, 2-6, 6-4

Mertens (BEL, n°18) bat Zhu (CHN) : 7-6 (8), 6-1

Muchova (RTC, n°25) bat Barthel (ALL) : 6-4, 6-1

K.Pliskova (RTC, n°6) bat Collins (USA) : 7-5, 6-2



Kanepi (EST) bat Kenin (USA, n°4) : 6-3, 6-2

Vekic (CRO, n°28) bat Podoroska (ARG) : 6-2, 6-2

Brady (USA, n°22) bat Brengle (USA) : 6-1, 6-2

Juvan (SLQ, Q) bat Sherif (EGY, Q) : 3-6, 7-6 (2), 6-3



Pegula (USA) - Stosur (AUS, WC)

Mladenovic (FRA) bat Hibino (JAP) : 7-5, 6-1

Putintseva (KAZ, n°26) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 1-6, 6-2

Gauff (USA) - Svitolina (UKR, n°5)



Hsieh (TAI) bat Andreescu (CAN, n°8) : 6-3, 6-2

Errani (ITA, Q) bat V.Williams (USA) : 6-1, 6-0

Vondrousova (RTC, n°19) bat Marino (CAN, Q) : 6-1, 7-5

Cirstea (ROU) bat Kvitova (RTC, n°9) : 6-4, 1-6, 6-1



Muguruza (ESP, n°14) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-3, 6-1

Diyas (KAZ) bat Pera (USA) : 6-4, 3-6, 6-3

Jabeur (TUN, n°27) bat Schmiedlova (SLQ, LL) : 6-3, 6-2

Osaka (JAP, n°3) bat Garcia (FRA) : 6-2, 6-3



Sabalenka (BIE, n°7) bat Kasatkina (RUS) : 7-6 (5), 6-3

Li (USA) bat Cornet (FRA) - 6-2, 7-6 (6)

Potapova (RUS) bat Babos (HON, Q) : 6-2, 6-4

S.Williams (USA, n°10) bat Stojanovic (SER) : 6-3, 6-0



Swiatek (POL, n°15) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-4

Ferro (FRA) bat Rybakina (KAZ, n°17) : 6-4, 6-4

Kudermetova (RUS, n°32) bat Gracheva (RUS) : 5-7, 6-2, 6-2

Halep (ROU, n°2) bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-4, 7-5