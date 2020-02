Open d'Australie (F) : Kenin, quelle surprise !

Muguruza a bien débuté



Incroyable Sofia Kenin ! A seulement 21 ans, l’Américaine a fait preuve d’une grande maturité pour aller gagner son premier tournoi du Grand Chelem, ce samedi à Melbourne. Opposée à une joueuse qui en comptait déjà deux à son palmarès (Roland-Garros 2016, Wimbledon 2017) et qui a été numéro 1 mondiale, Garbine Muguruza,Si l’Espagnole, 32eme mondiale après une saison 2019 compliquée, était moins bien classée que son adversaire et qu’elle avait perdu leur unique confrontation, à Pékin il y a quatre mois, elle faisait pourtant figure de favorite, au vu de son expérience dans les tournois majeurs et de ses douze finales disputées sur le circuit WTA. Elle l’a d’ailleurs prouvé dans le premier set, en frappant plus fort et en réussissant plus de coups gagnants (15 contre 9), alors que l’Américaine multipliait les amorties.Mais c’était sans compter sur la battante Sofia Kenin, qui n’a lâché aucun point, quitte à se sermonner après avoir pourtant gagné un échange.La native de Moscou n’a plus perdu son service dans les deux sets suivants (73% de premières balles, 0 double-faute). Dans la deuxième manche, elle a breaké à 2-1 et 5-2, tout en ne perdant que trois points sur sa mise en jeu. Dans la troisième, elle a en revanche gagné son jeu de service à 2-2 après avoir été menée 0-40, en signant des points gagnants magnifiques. Muguruza, abattue, a été breakée dans la foulée (4-2), et encore une fois à 5-2.(après Ostapenko, Stephens, Wozniacki, Halep, Osaka, Barty et Andreescu). Attendons encore un peu avant de parler de « nouvelle patronne du tennis féminin », tant la WTA manque de patronne depuis la maternité de Serena Williams. Mais quoi qu’il en soit, Sofia Kenin sera n°7 mondiale lundi prochain, et elle a prouvé qu’elle avait un mental à toute épreuve. Vivement la suite !Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)bat Muguruza (ESP) : 4-6, 6-2, 6-2bat Barty (AUS, n°1) : 7-6 (6), 7-5bat Halep (ROU, n°4) : 7-6 (8), 7-5bat Kvitova (RTC, n°7) : 7-6 (6), 6-2bat Jabeur (TUN) : 6-4, 6-4bat Kontaveit (EST, n°28) : 6-1, 6-1bat Pavlyuchenkova (RUS, n°30) : 7-5, 6-3bat Riske (USA, n°18) : 6-3, 1-6, 6-4bat Sakkari (GRE, n°22) : 6-7 (4), 6-3, 6-2bat Gauff (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-0bat Q.Wang (CHN, n°27) : 7-6 (4), 6-1bat Swiatek (POL) : 6-7 (4), 7-5, 7-5bat Mertens (BEL, n°16) : 6-4, 6-4bat Bertens (PBS, n°9) : 6-3, 6-3bat Kerber (ALL, n°17) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2