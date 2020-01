Open d’Australie (F) : Bianca Andreescu forfait à son tour

Quelle triste journée pour les organisateurs de l’Open d’Australie ! A neuf jours du coup d’envoi du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, ils ont dû faire face à trois forfaits dans la même journée : Juan Martin del Potro, Richard Gasquet et Bianca Andreescu. La Canadienne de 19 ans, n°6 mondiale, souffre du genou (tout comme del Potro et Gasquet, d’ailleurs) depuis le Masters WTA, où elle s’était qualifiée grâce à ses formidables résultats de 2019, qui l’avait vu remporter Indian Wells, Toronto et l’US Open, alors qu’elle avait débuté sa saison en étant 152eme mondiale.

Andreescu : "L'Open d'Australie arrive trop tôt"

« Salut les gars. Je voulais faire un point avec vous sur ma guérison après ma blessure au genou subie lors du Masters de Shenzhen, écrit Andreescu sur Twitter. Ma guérison se passe bien, je me sens meilleure et plus forte chaque jour, mais après discussion avec mon équipe et suite aux recommandations des médecins, l’Open d’Australie arrive malheureusement trop tôt dans mon processus de guérison et je ne serai pas en mesure d’y participer cette année. C’est une décision très difficile à prendre car j’adore jouer à Melbourne mais je dois respecter le plan de récupération pour mon genou et pour mon corps. J’ai hâte de revenir en Australie. A bientôt. » Dotée d’un jeu assez exceptionnel mais encore très fragile physiquement, Bianca Andreescu n’avait disputé que dix tournois en 2019. Malheureusement pour elle, 2020 repart sur les mêmes bases.