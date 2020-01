Open d'Australie (F) : Barty et Kenin dans le dernier carré

Petra Kvitova n'a pas refait le coup. Sur sa route à Melbourne l'année dernière, la Tchèque avait écarté Ashleigh Barty, vainqueur quelques mois plus tard à Roland-Garros de son premier titre en Grand Chelem. Cette fois, l'Australienne ne s'est pas laissé surprendre par celle qui avait buté en finale lors de la dernière édition sur Naomi Osaka. La numéro 1 mondiale, qui accède ainsi au dernier carré de l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière, s'est imposée en deux sets (7-6, 6-2, 1h46) face à la numéro 8 au classement WTA et tête de série numéro 7 de ce premier Majeur de la saison. Breakée d'entrée par Kvitova, Barty a pourtant souffert de nouveau face à la Tchèque. Cette dernière s'est d'ailleurs procuré une balle de set (à 6-5) dans le jeu décisif d'un premier set très accroché. L'Australienne a finalement enlevé cette première manche (8-6). Kvitova ne s'en est jamais relevée. Après la perte de ce tie-break, la joueuse gravement blessée il y a quatre ans par un cambrioleur armé d'un couteau s'est complètement effondrée. Rapidement menée 4-0, elle a tenté de s'accrocher malgré tout en réussissant à prendre le service de son adversaire pour revenir à 4-2. Mais elle a de nouveau craqué. Et la finaliste 2019 quitte cette fois Melbourne Park dès les quarts.

Kenin brise le rêve de Jabeur

Ashleigh Barty se hisse pour la première fois de sa vie en demi-finales de cette compétition qui se déroule sur ses terres. Elle y affrontera Sofia Kenin. Les encouragements du président tunisien n'ont en effet pas suffi pour permettre à Ons Jabeur d'entretenir son rêve un tour de plus. La Tunisienne et première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem a buté sur la jeune Américaine de 21 ans, victorieuse en deux sets (6-4, 6-4, 1h32). Dominée par la numéro 15 mondiale, Jabeur a bien eu une balle pour égaliser à 5-5 dans le premier set alors que Kenin servait pour basculer avec une manche d'avance, mais elle a manqué son attaque de coup droit. Plus tard, dans la deuxième manche, ce sont trois balles de débreak alors que son adversaire menait 3-2 que la tombeuse de Caroline Garcia, Caroline Wozniacki et Qiang Wang a laissé passer avant de... céder une nouvelle fois son service sur le jeu suivant. L'espoir de la joueuse classée au 78eme rang mondial s'envole. Comme Barty, Kenin, de son côté, disputera sa première demi-finale à Melbourne. Et même sa première demi-finale en Grand Chelem tout simplement pour celle qui n'avait jamais fait mieux qu'un huitième de finale, l'année dernière à Roland-Garros. Elle s'était alors inclinée contre... Barty.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) - Kenin (USA, n°14)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Kvitova (RTC, n°7) : 7-6 (6), 6-2

Kenin (USA, n°14) bat Jabeur (TUN) : 6-4, 6-4

Kontaveit (EST, n°28) - Halep (ROU, n°4)

Muguruza (ESP) - Pavlyuchenkova (RUS, n°30)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Riske (USA, n°18) : 6-3, 1-6, 6-4

Kvitova (RTC, n°7) bat Sakkari (GRE, n°22) : 6-7 (4), 6-3, 6-2

Kenin (USA, n°14) bat Gauff (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-0

Jabeur (TUN) bat Q.Wang (CHN, n°27) : 7-6 (4), 6-1



Kontaveit (EST, n°28) bat Swiatek (POL) : 6-7 (4), 7-5, 7-5

Halep (ROU, n°4) bat Mertens (BEL, n°16) : 6-4, 6-4

Muguruza (ESP) bat Bertens (PBS, n°9) : 6-3, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Kerber (ALL, n°17) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2



3eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°29) : 6-3, 6-2

Riske (USA, n°18) bat Goerges (ALL) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Sakkari (GRE, n°22) bat Keys (USA, n°10) : 6-4, 6-4

Kvitova (RTC, n°7) bat Alexandrova (RUS, n°25) : 6-1, 6-2



Gauff (USA) bat Osaka (JAP, n°3) : 6-3, 6-4

Kenin (USA, n°14) bat Zhang (CHN) : 7-5, 7-6 (7)

Jabeur (TUN) bat Wozniacki (DAN) : 7-5, 3-6, 7-5

Q.Wang (CHN, n°27) bat S.Williams (USA, n°8) : 6-4, 6-7 (2), 7-5



Kontaveit (EST, n°28) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-0, 6-1

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°19) : 7-5, 6-3

Mertens (BEL, n°16) bat Bellis (USA) : 6-1, 6-7 (5), 6-0

Halep (ROU, n°4) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-4



Muguruza (ESP) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-1, 6-2

Bertens (PBS, n°9) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 7-6 (3)

Kerber (ALL, n°17) bat Giorgi : 6-2, 6-7 (4), 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 7-6 (4), 7-6, (3)