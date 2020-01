Cet Open d'Australie 2020 ne fait aucun cadeau. Et au lendemain des éliminations d'entrée de Sloane Stephens et Barbora Strycova, trois autres têtes de série ont quitté le tournoi dès leur premier match, ce mardi lors de la deuxième journée. Il s'agit de Johanna Konta (n°12), Amanda Anisimova (n°21) et Anastasija Sevastova (n°31). Cette dernière n'a pas existé face à la jeune Australienne Alja Tomljanovic, impitoyable (6-1, 6-1, en 1h18)) envers la 33eme mondiale pendant les 1h20 qu'a durées ce match aux allures de démonstration. Konta a sorti un peu plus la tête de l'eau face à Ons Jabeur, mais sans pouvoir inquiéter la Tunisienne là non plus (6-4, 6-2 en 1h04). Anisimova s'en est mieux sortie face à Zarina Diyas (6-3, 4-6, 6-3). Toutefois, à l'exception du deuxième set qui lui a permis de revenir un temps à hauteur de la Kazakhe, la jeune Américaine de 24 ans a elle aussi été nettement dominée mardi.

Halep, Svitolina et Bencic assurent

Pas de problème en revanche pour Simona Halep, Elina Svitolina et Belinda Bencic, les seules membres du Top 10 avec la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova à l'affiche lors de cette deuxième journée au lendemain des qualifications d'Ashleigh Barty, Naomi Osaka et Serena Williams. Svitolina a fait preuve de beaucoup de sérieux face à la Britannique Boulter (6-4, 7-5), tandis qu'Halep a mis un set (gagné 7-5 au jeu décisif) pour se régler avant de dérouler (7-6, 6-1) contre l'Américaine Jennifer Brady. Plus tôt dans la journée, Bencic avait elle aussi dicté sa loi à la Slovaque Schmiedlova (6-3, 7-5). Classée au dixième rang mondial, Kiki Bertens s'est défait encore plus aisément (6-1, 6-4) de la Roumaine Begu. Donna Vekic (n°19) n'a pas tremblé non plus. La Croate avait pourtant en face d'elle une ancienne lauréate du tournoi (en 2008) et ex-numéro 1 mondiale également, en la personne de Maria Sharapova. La joueuse russe de 32 ans, battue en deux sets (6-3, 6-4), n'avait plus quitté le tournoi aussi tôt depuis dix ans.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



Barty (AUS, n°1) bat Tsurenko (UKR) : 5-7, 6-1, 6-1

Hercog (SLO) bat Peterson (SUE) : 6-3, 6-3

Minnen (BEL, Q) bat Sasnovich (BLR) : 7-6 (3), 4-6, 7-5

Rybakina (KAZ, n°29) bat Pera (USA) : 6-3, 6-2



Riske (USA, n°18) bat Y.Wang (CHN) : 7-6 (5), 2-6, 6-3

Golubic (SUI) - Zhu (CHN) bat : 4-6, 6-1, 7-6 (8)

Goerges (ALL) bat Kuzmova (SLQ) : 6-1, 6-2

Martic (CRO, n°13) bat McHale (USA) : 6-3, 6-0



Keys (USA, n°10) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-1

Rus (PBS) bat Linette (POL) : 1-6, 6-3, 6-4

Hibino (JAP, Q) bat Peng (CHN) : 4-6, 7-6 (6), 6-3

Sakkari (GRE, n°22) bat Gasparyan (RUS) : 6-2, 6-2



Alexandrova (RUS, n°25) bat Teichmann (SUI) : 6-4, 4-6, 6-2

Krejcikova (RTC, Q) bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 2-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Larsson (SUE, Q) : 6-1, 6-0

Kvitova (RTC, n°7) bat Siniakova (RTC) : 6-1, 6-0



Osaka (JAP, n°3) bat Bouzkova (RTC) : 6-2, 6-4

Zheng (CHN) bat Kaliniskaya (RUS, Q) : 6-3, 6-2

Gauff (USA) bat V.Williams (USA) : 7-6 (5), 6-3

Cirstea (ROU) bat Strycova (RTC, n°32) : 6-2, 7-6 (5)



Zhang (CHN) bat Stephens (USA, n°24) : 2-6, 7-5, 6-2

McNally (USA, Q) bat Stosur (AUS) : 6-1, 6-4

Li (USA, Q) bat Cabrera (AUS) : 7-6 (4), 7-6 (10)

Kenin (USA, n°14) bat Trevisan (ITA, Q) : 6-2, 6-4



Jabeur (TUN) bat Konta (GBR, n°12) : 6-4, 6-2

Garcia (FRA) bat Brengle (USA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Wozniacki (POL) bat Ahn (USA) : 6-1, 6-3

Yastremska (UKR, n°23) bat Juvan (SLQ, Q) : 6-1, 6-1



Q.Wang (CHN, n°27) bat Parmentier (FRA, WC) : 7-6 (2), 6-3

Ferro (FRA) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-1

Zidansek (SLO) bat Han (CDS) : 6-3, 6-3

S.Williams (USA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-0, 6-3



Bencic (SUI, n°6) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 7-5

Ostapenko (LET) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-1, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) - Kudermetova (RUS)

Sharma (AUS, WC) - Kontaveit (EST, n°28)



Vekic (CRO, n°19) bat Sharapova (RUS, WC) : 6-3, 6-4

Cornet (FRA) - Niculescu (ROU, Q)

Swiatek (POL) - Babos (HUN)

Suarez Navarro (ESP) - Sabalenka (BLR, n°11)



Mertens (BEL, n°16) - Kovinic (MAC)

Kr.Pliskova (RTC) - Watson (GBR)

Bellis (USA) bat Maria (ALL) : 6-0, 6-2

Muchova (RTC, n°20) bat Flipkens (BEL) : 6-3, 2-6, 7-6 (7)



Collins (USA, n°26) - Diatchenko (RUS)

Putintseva (KAZ) bat Hsieh (TPE) : 6-1, 6-3

Dart (GBR, Q) - Doi (JAP)

Halep (ROU, n°4) bat Brady (USA) : 7-6 (5), 6-1



Svitolina (UKR, n°5) bat Boulter (GBR) : 6-4, 7-5

Davis (USA) bat Fernandez (CAN, Q) : 6-4, 6-2

Muguruza (ESP) bat Rogers (USA, Q) : 0-6, 6-1, 6-0

Tomljanovic (AUS) bat Sevastova (LET, n°31) : 6-1, 6-1



Diyas (KAZ) bat Anisimova (USA, n°21) : 6-3, 4-6, 6-3

Paolini (ITA) - Blinkova (RUS)

Rodionova (AUS, WC) bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 7-6 (5), 6-0

Bertens (PBS, n°9) bat Begu (ROU) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°15) - Kuznetsova (RUS)

Giorgi bat Lottner (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Kozlova (UKR) - Hon (AUS, WC)

Cocciaretto (ITA, Q) - Kerber (ALL, n°17)



Pavlyuchenkova (RUS, n°30) - Stojanovic (SER)

Townsend (USA) - Pegula (USA)

Siegemund (ALL) bat Vandeweghe (USA) : 6-1, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Mladenovic (FRA) : 6-1, 7-5