Nottingham: Konta déclare forfait

Arrivée (et éliminée) en demi-finales du côté de Roland-Garros, Johanna Konta n'avait peut-être plus le carburant nécessaire pour jouer le tournoi sur herbe de Nottingham. La joueuse a déclaré forfait ce samedi.

"C'est l'un de mes tournois préférés car les courts sont formidables. Mais j'espère revoir tous les fans dès l'année prochaine", a déclaré la numéro 1 britannique sur son compte Twitter.

Hey everyone, unfortunately I won’t be playing In Nottingham this year.

It’s one of my favourite events and the courts are wonderful so I’m disappointed not to be there this, but I certainly look forward to seeing all the fantastic fans back there again next year. ❤️