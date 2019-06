Nottingham: Ça passe aussi pour Mladenovic

Comme Chloé Paquet et Caroline Garcia plus tôt dans la journée, Kristina Mladenovic a remporté son match du premier tour à Nottingham ce mercredi.

Reléguée comme toutes les joueuses du tournoi sur dur et en intérieur – pluies diluviennes obligent dans le centre de l’Angleterre – la Française a eu raison de la Polonaise Magdalena Frech, tard dans la soirée.

Victorieuse 7-5, 6-2, elle affrontera l’Australienne Astra Sharma au prochain tour. Peut-être sur gazon…

.@KikiMladenovic takes the first set over Frech, 7-5, at the #NatureValleyOpen. pic.twitter.com/x0bxJeVfZ8