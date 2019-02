Naomi Osaka se sépare de son coach

Naomi Osaka a surpris son monde en annonçant lundi soir qu'elle n'était plus entraînée par le Serbe Sascha Bajin.

Hey everyone, I will no longer be working together with Sascha. I thank him for his work and wish him all the best in the future.

Leur collaboration avait débuté fin 2017, et les résultats ont été immédiat. La Japonaise de 21 ans a remporté son premier titre à Indian Wells en mars 2018, avant d'enchaîner par des succès retentissants à l'US Open et à l'Open d'Australie. Osaka est ainsi passée de la 68e à la première place mondiale sous la direction de Bajin, élu coach de l'année en 2018.

Osaka et Bajin se sont souhaité "le meilleur", via tweets interposés.

Thank you Naomi I wish you nothing but the best as well. What a ride that was. Thank you for letting me be part of this.